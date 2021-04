Bettel veut «mettre le turbo» sur la vaccination

La campagne de vaccination contre le Covid-19 prend de l’ampleur, avec l’ouverture d’un cinquième centre lundi. Mais ces sites sont tributaires des arrivages de vaccins. «Nous n’avons jamais assez de doses! Mais nous commencions à arriver à saturation dans les autres centres», a précisé Sébastien Français, coordinateur des centres de vaccinations.

Les livraisons sont effectivement de plus en plus fréquentes, même si «c’est toujours la course pour avoir les vaccins», a reconnu Xavier Bettel (DP), Premier ministre. Il espère que l’arrivée cette semaine du Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu’une seule dose, constituera un tournant. Pour l’instant, 2 400 doses sont arrivées, et autant sont attendues dans deux semaines. «C’est moins qu’espéré initialement, à cause d’un retard de livraison», précise Luc Feller, haut-commissaire à la protection nationale.

Moins de stocks, davantage d'injections

Xavier Bettel espère «que l’on pourra mettre le turbo» sur la vaccination en avril puis mai, grâce à «des livraisons massives». Pour autant, pas question de s’emballer et encore moins de donner un calendrier. «J’ai été tellement déçu sur les annonces non respectées, que je ne vais pas m’avancer et faire croire aux gens que l’on aura ceci ou cela», tempère-t-il. «Je reste tributaire des livraisons. En plus, si un produit est soudainement retiré du marché, cela change tout».

Le chef du gouvernement se réjouit d’une accélération déjà à l’œuvre, qui doit permettre d’atteindre 55 000 vaccinations par semaine, puis 95 000 lorsque le sixième centre de Luxexpo sera opérationnel. «Nous injectons désormais 80% des doses reçues, contre 50% il y a quelques semaines». Cela s’explique par une constitution moindre de stocks. «Nous mettions 50% des doses de côté, car nous n’avions aucune garantie sur les livraisons. Ce qui nous a permis de garantir des secondes injections, par exemple quand AstraZeneca a réduit les commandes de 90%», détaille Bettel.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)