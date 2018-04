Un secteur bancaire solide, mais moins rentable

Guy Hoffmann a été élu président de l'Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL), lors d'une assemblée générale qui s'est tenue ce vendredi. Il remplace pour un mandat de deux ans renouvelable, Yves Maas, qui devient vice-président. Nouvellement installé, le CEO de la banque Raiffeisen a présenté des résultats mitigés pour le secteur bancaire en 2017, constatant que «la tendance croissante des coûts des dernières années se poursuit».

Pas de commentaires sur la convention collective



Toujours dans l'impasse, les discussions se poursuivent avec les syndicats autour du renouvellement de la convention collective du secteur bancaire. Dans ce contexte, Serge de Cillia, CEO de l'ABBL, n'a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires concernant le dossier. Une nouvelle réunion entre les parties prenantes est prévue la semaine prochaine. «Il serait contre-productif de donner des détails ici et de lancer des discussions hors des salles où l'on négocie», a justifié Serge de Cillia. «Il n'y a pas de gratuité»



En réponse à l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) qui s'attaque vigoureusement ces dernières temps à l'augmentation, selon elle, des frais bancaires, Serge de Cillia a dégainé : «Il n'y a pas de gratuité, nous ne sommes pas un service public», a lancé le CEO de l'ABBL. Avant d'indiquer que le Luxembourg a transposé une réglementation européenne prévoyant l'introduction d'un comparateur des tarifs bancaires qui devrait, d'ici la fin de l'année, être proposé au public par la CSSF.





Les frais de personnel ont progressé de 1,5% sur un an, et les frais administratifs de 4,9%, des dépenses liées essentiellement à la réglementation (458 millions d'euros en 2016 soit 1% du PIB) et aux investissements dans la digitalisation.

Malgré la progression de la marge sur intérêt (4,877 milliards d'euros, +3,4%) et des commissions (4,727 milliards, +3,4%), les autres revenus régressent de 35%. Le résultat net, selon les estimations de l'ABBL, s'établit à 3,768 milliards d'euros, en recul de 21%.

Perte d'emplois

Pour autant, «les banques restent solides, mais il faut s'attendre à une rentabilité moindre à l'avenir», résume Guy Hoffmann, qui assure que, grâce à leur solvabilité croissante, le financement de l'économie nationale continuera d'être assuré. Quelque 33 milliards d'euros de crédits pour les ménages au Luxembourg et 24 milliards pour les entreprises ont ainsi été accordés, l'an dernier. Dans les deux cas, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans.

Autre constat fait par l'ABBL, le ralentissement de la création d'emploi dans le secteur bancaire. «On ne retrouvera pas le niveau d'avant la crise financière. En back office notamment, les tâches sont de plus en plus automatisées, et on atteint une masse critique», relève Serge de Cillia, CEO de l'ABBL.

Depuis 2008, la perte nette d'emplois a été de 1 231 postes, pour un effectif total de 26 111 salariés en 2017. Un ralentissement qui impacte surtout les emplois les moins qualifiés, pendant que des créations de postes continuent de se faire, mais principalement pour des diplômés supérieurs à bac +3. Un des défis importants pour le futur de la Place, selon Guy Hoffmann, sera ainsi de continuer à attirer des talents, et d'accentuer la formation continue.

Le coût de la réglementation et de la digitalisation pèsent sur le résultat des banques, selon l'ABBL, qui a fait le point sur la situation du secteur ce vendredi.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)