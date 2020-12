Luxair a perdu 71% de ses passagers en une année

Frappées de plein fouet par les restrictions de voyages liées à la crise sanitaire actuelle, les temps sont durs pour l'ensemble des compagnies aériennes et cela se confirme également pour Luxair, la compagnie luxembourgeoise basée à l'aéroport du Findel depuis 1962.

Dans un communiqué publié ce vendredi 18 décembre 2020 en début d'après-midi, on apprend en effet que le nombre de passagers de la compagnie est passé de 1 264 000 personnes, entre janvier et novembre 2019, à 362 000 personnes, sur la même période, un an plus tard. Au niveau des passagers transportés, le Covid-19 et ses dégâts collatéraux ont donc provoqué une chute de 71% pour Luxair. Concernant l'opérateur Luxair Tours, la baisse est de 64%, avec 656 300 clients pour 2019 contre 238 700 en 2020.

Malgré ces chiffres peu optimistes, Luxair regarde vers l'avant et rappelle que, par rapport aux fêtes de fin d'année 2019, 60% des ses vols sont maintenus pour celles de 2020. «Cette offre est maintenue pour répondre à la demande du marché», souligne la compagnie luxembourgeoise, qui a augmenté sa capacité de vols vers Berlin en Allemagne, l'Italie (Milan et Venise), Stockholm (Suède), Malaga et les îles Canaries (Espagne) et le Portugal. «Nos clients recherchent des moments de détente et d'évasion au soleil» ou «vers des destinations où les restrictions sanitaires sont moindres», indique encore le communiqué.

