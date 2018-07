Un peu plus de logements que prévu à Diekirch

Diekirch prévoit du changement dans son centre-ville. Un projet de réaménagement de l'ancienne cité militaire est en effet dans les cartons depuis plusieurs années. Alors que 150 logements étaient prévus jusqu'à présent, le plan prévoit désormais d'en construire 180, ont indiqué jeudi le ministre du Logement Marc Hansen (DP) et le bourgmestre de la commune, Claude Haagen (LSAP), lors d'une présentation.

Sur deux hectares, le projet prévoit, en plus des logements, la construction de magasins, de crèches, de parkings et d'administration. Le projet a été élaboré avec la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM), avec pour objectif «de favoriser une mixité sociale avec des logements présentant un bon rapport qualité/prix», selon Marc Hansen. Certains logements seront réservés aux recrues de l'armée, en poste à la Caserne Grand-Duc Jean. Les premiers coups de pelle devraient être donnés en 2020 et les premiers locataires et propriétaires devraient arriver en 2022.

Claude Haagen insiste sur la «qualité de vie» défendue par le projet de Diekirch, qui prévoit des ensembles «d'au maximum quatre niveaux plus un en retrait». La zone piétonne sera prolongée jusqu'à la Sûre et le nouveau quartier aura vocation à «s'intégrer dans le reste de la commune». L'idée est d'ériger «des lieux pratiques pour les habitants et les commerces». Ni Marc Hansen ni Claude Haagen ne se sont avancés sur l'estimation du coût du projet à ce stade.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)