Des travaux sur presque toutes les autoroutes

Démolition d’un ouvrage d’art ou renouvellement de la couche de roulement, plusieurs tronçons d'autouroutes seront fermés à la circulation entre vendredi soir et lundi matin.

1. Sur l'A3 de vendredi 22h à lundi 6h

Dans le cadre de l'aménagement du ban de Gasperich, l’Administration des ponts et chaussées procédera à la démolition d’un ouvrage d’art et barrera l'autoroute dans les deux sens entre le rond-point Gluck et l’échangeur Hesperange. Le trafic des autoroutes A3, A1 et A6 sera dévié via le CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) et le boulevard Kockelscheuer (voir plan ci-dessus).

2. Sur l'A4/A6 de vendredi minuit à lundi 6h

Les bretelles de la Croix de Cessange seront fermées à la circulation en provenance de Raemerich sur l’A4 et en direction de l’A6. Le trafic en provenance de l’A4 sera dévié via le rond-point Hollerich de retour sur l’A4 en direction de la Croix de Cessange. La circulation à hauteur de la croix de Cessange sera réduite à une voie et limitée à 70km/h.

1. Sur l'A13 de vendredi 20h à lundi 6h

L'autoroute sera fermée entre l'échangeur Hellange et l'échangeur Altwies en direction de Schengen. Le trafic en provenance de la Croix de Bettembourg sera dévié à partir de l’échangeur Hellange via la N13 jusqu’à l’échangeur Altwies de retour sur l’A13.

