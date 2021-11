Le spritz naturel qui fait pétiller le Luxembourg

Après la frite et les chips, le label «Lët'Z» se décline aussi désormais en spritz, cette liqueur de la famille des amers. «Nous cherchions à créer un bitter 100% naturel, à base d'arômes de différents agrumes et écorces infusés, ainsi que de colorants naturels», dit Georges Eischen, associé-gérant à La Provençale. Le résultat est atteint au printemps dernier, grâce à un partenariat avec la start-up Opyos Beverages. «La marque appartient à La Provençale, et la recette à Opyos», déclame Georges Eischen.

Et si le secret de fabrication est bien gardé, tout juste peut-on apprendre que le produit «titre à 15% d'alcool, que l'orange apporte une touche rafraîchissante et que la carthame, un colorant naturel, donne sa couleur safranée», explique Fränk Wagner, d'Opyos Beverages. Si 10 000 bouteilles ont été produites à ce jour, «nous visons à terme une production annuelle de 30 000 unités», précise Georges Eischen.

«Les seuls commentaires négatifs reçus ont trait au prix de la bouteille de 700 ml, qui se vend entre 25 et 29 euros», soit... plus du double d'un spritz «industriel». Le coût de l'artisanal. Distribué dans tout le pays, Lët'Z Spritz se marie de préférence avec un crémant luxembourgeois, car «notre philosophie est de soutenir l'agriculture et la viticulture locales», conclut Georges Eischen.

(Jean-François Colin/L'essentiel)