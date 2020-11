Esch s'enflamme pour sa Nuit de la culture 2022

En septembre 2022, le grand spectacle qui clôturera la Nuit de la culture d'Esch s'annonce grandiose et flamboyant. L'année est spéciale car c'est aussi celle d'Esch2022, capitale européenne de la culture. La Nuit de la culture en 2020 était placée sous le signe de l'air, celle de 2021, prévue au Ellergronn, sous celui de la terre et, celle de 2022, brillera «sous celui du feu», indique Loïc Clairet, coordinateur de la Nuit de la culture.

Elle investira cinq quartiers de voisinage (Al Esch, Brill et Uecht; Sommet, Bruch, Zaepert et Fettmeth; Lalleng, Schlassgoart, Lankelz, Wobrecken et Deillheicht; Neiduerf, Park et Grenz; Universiteit, Raemerich et Belval). De plus, elle se déplacera dans les quartiers pour quatre préambules et un final, de mars à septembre. À noter qu'un artiste luxembourgeois sera associé à chacun de ces week-ends.

Illuminer la nuit eschoise

Pour mettre en lumière cette Nuit spéciale, les responsables ont fait appel au Toulousain Pierre de Mecquenem, directeur artistique au sein de la compagnie «La Machine» et artificier. Il créera de grandes installations de feu et machines pyrotechniques pour illuminer la nuit eschoise, avec l'aide des habitants. Car l'idée est d'associer la population à la conception de la Nuit et jeter ainsi les bases de ce qu'elle sera ces dix prochaines années. Deux réunions publiques de présentation sont prévues les 18 et 19 novembre prochains (inscriptions à learossi@ndlc.lu).

«Le feu est un bon prétexte pour réunir les gens et il est symbolique pour la population de la capitale des Terres-Rouges», souligne Pierre de Mecquenem. L'artificier a déjà eu la possibilité de parcourir Esch-sur-Alzette à vélo pour s'en imprégner. Il pense s'inspirer notamment dans ses spectacles des Fallas, un festival portugais hérité de la combustion des rebuts de menuiserie. Un budget total de 4 millions d'euros est prévu pour la Nuit de la culture 2022.

(Séverine Goffin/L'essentiel)