«Faire preuve d'empathie et rester concentré»

Du bout de ses chaussures à la pointe de ses cheveux, 190 cm plus haut: Haris Mustafic est pompier. Et ce depuis qu'il est tombé dedans, à l'âge de 10 ans. C'est d'abord une histoire de copains dans son petit village de Canach, dans le sud-est du Luxembourg. «Un ami m'a dit: "Viens voir un exercice" ce soir». En une fraction de seconde, le gamin est fasciné, impressionné, bref, mordu. «Je suis devenu pompier volontaire, alors passer professionnel était une suite logique, une évidence».

Le timing collait parfaitement avec la réforme du CGDIS qui prévoit d'augmenter les effectifs professionnels (plus de 580 aujourd'hui contre 488 en 2018 et une cinquantaine devrait être recrutée dans les prochains mois).

C'est d'ailleurs comme ça qu'il a présenté les choses lors de son oral devant le jury, quand il lui a été demandé les raisons pour lesquelles ils voulait consacrer sa vie aux pompiers. «J'ai répondu que c'était comme demander à un gamin qui passait sa vie à jouer au foot s'il voulait signer au FC Barcelone».

Et puis «c'était l'aboutissement de l'éducation de mes parents qui se sont toujours inquiétés des autres avant eux-mêmes». À 23 ans, le jeune homme qui travaille depuis plusieurs semaines au Centre d'incendie et de secours d'Esch-sur-Alzette, après deux ans de formation, aborde son métier avec une maturité déconcertante. «Il faut à la fois faire preuve d'empathie parce qu'on intervient auprès de personnes qui demandent de l'aide, qui sont fragilisées mais il faut aussi rester concentré sur ce qu'on doit faire».

Bien sûr, il y a des situations de stress mais «c'est pour ça que tout doit être bien rangé là-haut», sourit-il, en montrant sa tête. «Il faut être capable d'ouvrir le bon tiroir pour trouver la bonne solution au bon moment». Sa technique pour ne pas se faire déborder par les situations compliquées, c'est « de vivre les interventions comme un film, avec un début et un clap de fin parce que si on repense trop à la dernière intervention, on n'est pas à 100% sur la prochaine».

Il n'est évidemment pas insensible à des histoires qui seraient marquantes pour n'importe quel être humain. «Il n'y a pas longtemps, on a été appelés pour une toute jeune fille qui saignait beaucoup. Je l'ai retrouvée dans les toilettes avec son fœtus de quelques semaines dans les mains. Bien sûr que ce sont des situations qui touchent».

Qui rendent humbles aussi et qui apprennent à ne jamais juger. «Si on aide une personne fortement alcoolisée, qui a bu cinq litres de bière dans la rue, je ne vais pas la juger, je ne connais pas son histoire et si elle est dans cet état-là, c'est sans doute parce qu'il y a une raison». «Mon seul leitmotiv, c'est: "Vous avez besoin de nous, on est là, on sait ce qu'il faut faire"», indique-t-il. «Dans 99,99% des situations, on a la solution».

Des interventions un peu troublées en ces temps de coronavirus: «Désormais, nos premières questions en arrivant sur site concernent le Covid. C'est compliqué et frustrant mais nécessaire pour nous protéger et donc protéger les autres», sourit-il en soupirant.

Pour se recentrer, Haris fait du crossfit et de la moto parce que «c'est important de prendre du temps pour soi pour ensuite le consacrer aux autres». Le jeune homme l'avoue, il est dopé à l'adrénaline. Son rêve? «Qu'un jour Air Rescue ait besoin de pompiers dans ses hélicos».

(Marion Chevrier/L'essentiel)