Le port du masque a aussi bouleversé les plus petits

«Maman, quand allons-nous revenir à la vie d'avant et être à nouveau heureux?». Il y a quelque temps, la petit Elina, 8 ans, a fait verser quelques larmes à sa maman Aurélie avec cette question. Il y a plus d'un an maintenant, le port du masque et la pandémie ont complètement chamboulé la vie quotidienne. Et celle des petits n'a pas non plus été épargnée.

Chez les plus jeunes, le masque a été rendu obligatoire à partir de 6 ans au Luxembourg. Un nouvel accessoire qui n'a pas été accepté facilement, selon Elina, élève à Sainte-Sophie, au Kirchberg. «L'arrivée du masque a été très simple pour mes deux grands, mais plus compliquée pour la petite, explique la maman de trois enfants. Après une journée masquée, elle revient en général pâle, fatiguée et avec des maux de tête».

«Il ne voit pas sourire les autres »

En plus de ces inconvénients, la petite fille de 8 ans a développé une forme d'anxiété. «Elle a peur d'aller chez ses copines. On lui a tellement répété les choses qu'elle demande même si elle a le droit de faire des câlins aux membres de la famille», détaille sa maman. Les plus petits, qui ne doivent pas se plier au port du masque, doivent pourtant l'accepter autour d'eux, ce qui n'est pas toujours simple. Nathan, 3 ans, a découvert le masque sur le nez de son papa, lors de leurs sorties publiques. «Il est habitué à voir des gens masqués autour de lui, raconte Damien. Mais quand on va faire des courses, il lui arrive souvent de faire des sourires aux caissières, sauf qu'en retour, il ne voit pas sourire les autres».

Les parents ont découvert un nouveau réflexe des deux petits: chacun a tendance à rappeler à son papa et sa maman de bien porter le masque en public. «Les petits s’adaptent d'ailleurs assez vite à la situation actuelle», souligne Diane Dhur, pédagogue et directrice du Centre de compétence pour le développement socio-émotionnel Omega 90. «Quand l'enfant aperçoit des gens masqués dans la rue, cela ne lui fait ni chaud ni froid, mais s'il voit un proche le porter, cela va le déranger. Un jour, il est allé chez sa nounou, elle portait le masque, cela lui a fait peur. Cela a été dur, il voulait qu'elle l'enlève». Même si le port du masque perdure, la pédagogue assure que cela n'aura pas d’impact psychologique pour les tout petits.

«Quelque chose de banal»

Catherine Avaux, pédopsychiatre au CHL, confie de son côté que les «0-1 an» sont la tranche d’âge «la plus critique, chez qui cela pourrait être anxiogène et provoquer de la détresse». Pour elle, il est nécessaire de «le porter au minimum avec eux».

«Et il faut vraiment trouver les bons mots pour leur décrire ce qu'il se passe», ajoute Diane Dhur. «Nous avons préféré lui expliquer que les adultes devaient le mettre pour ne pas tomber malades, assure de son côté le papa du petit Nathan. Nous avons tenté de faire en sorte que le port du masque devienne quelque chose de banal. Je pense que le jour où nous l'enlèverons, il ne s'en rendra même pas compte».

