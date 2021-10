162 nouveaux logements verront le jour à Mamer

Pour tenter d’enrayer la crise du logement, de nouveaux projets de construction de logements sont régulièrement annoncés. Celui de Mamer, appelé Wëltgebond, a été validé jeudi en commission Logement, a indiqué la députée Semiray Ahmedova (Déi Gréng), présidente de ladite commission. Une loi est en effet nécessaire puisque l’État financera à hauteur de 83 millions d’euros le projet dont le Fonds du logement est promoteur et maître d’œuvre.

Wëltgebond prévoit la construction de 162 logements. Il faudra bien sûr attendre un peu pour que les quelque 370 personnes puissent emménager, puisque les procédures et les travaux prendront «entre six et huit ans». Le Fonds du logement prévoit une construction par lots, certains logements seront donc disponibles au fur et à mesure. Le PAP Wëltgebond entend promouvoir une certaine mixité et promet un accès aux commerces et services.

L’objectif reste de créer du logement abordable. «117 des 162 habitations seront dédiées à la location subventionnée, donc à prix plus bas que le marché», explique Semiray Ahmedova. Ensuite, «32 seront consacrées à la vente subventionnée et les 13 restantes à la vente non subventionnée». Ces derniers lots seront toutefois «soumis à certaines conditions identiques à celles des logements subventionnés (revenu maximal, bail emphytéotique de 99 ans, droit de rachat par le promoteur).

(jg/L'essentiel)