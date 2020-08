Tout le pays placé en alerte orange à la canicule

Au fil de la semaine, les prévisions de canicule s'aggravent au Luxembourg. MeteoLux a ainsi émis ce jeudi matin une alerte orange pour la journée de vendredi, de 10h à 20h. Des températures comprises entre 32°C et 34°C à l'ombre sont prévues et représentent un danger.

MeteoLux indique ainsi, pour vendredi, des risques de problèmes de santé, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. Déshydratation et coups de chaleur, avec fièvre, maux de tête et nausées sont aussi possibles. Il convient donc de penser à bien s'hydrater, en buvant au moins 1,5l d'eau par jour, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.

Jusqu'à 37°C

Si vous devez quand même sortir, couvrez-vous la tête, évitez les activités physiques et portez des vêtements légers. À la maison, fermez rideaux et fenêtres pendant la journée et aérez la nuit. Des conseils qui sont déjà valables pour cette journée de jeudi, classée en vigilance jaune par MeteoLux. Ce qui signifie un danger potentiel avec des températures jusqu'à 32°C.

La canicule devrait durer quelques jours encore, avec des températures entre 32 et 34°C samedi, puis 33 et 35°C dimanche et lundi. Mardi prochain, le pays pourrait même être placé en alerte rouge, avec un thermomètre qui pourrait, selon les prévisions actuelles, culminer à 37°C et ne descendrait même pas en-dessous des 25°C la nuit...

