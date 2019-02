Deux cambrioleurs arrêtés en flagrant délit

Deux voleurs ont cru réussir un bon coup, mais c'était sans compter sur la vigilance d'un voisin. Les deux hommes ont sonné samedi vers 21h à la porte d'une maison de Syren, sur la commune de Weiler-la-Tour. Personne n'ayant répondu, ils sont entrés par effraction dans le domicile.

Mais un voisin a aperçu la scène et a immédiatement appelé la police. Des agents sont rapidement arrivés sur place et ont interpellé un premier individu au niveau de l'entrée du garage de la propriété. Son complice a pris la fuite mais a pu être arrêté quelques instants plus tard. Les deux hommes ont été présentés dimanche à un juge d'instruction.

(jg/L'essentiel)