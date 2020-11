Le baby foot made in Luxembourg fait un carton

À l'aube des fêtes de fin d'année qui s'annoncent un peu particulière en 2020, pourquoi ne pas faire un geste pour la planète en jouant avec un baby foot «made in Luxembourg»? Basée à Mamer l'entreprise Playpack propose en effet un «baby foot écologique composé de carton et de bois, 100% recyclable». Facile et rapide à monter, conditionné dans une valise avec poignées et avec des dimensions d'un Kicker de tournoi (1,45 m de long, 71 cm de large et 89 cm de haut), le baby foot Kartoni ne pèse que 10 kg pour un prix proche de 100 euros.

Objet idéal pour les brasseries ou les organisateurs d'événements, ce baby foot personnalisable n'a pas pu trouver son public, ces derniers mois. «En raison des restrictions liées à la crise du Covid-19, et le report de grands tournois comme l'Euro-2020, de nombreuses commandes ont malheureusement été annulées», regrette Grégory Monaco, gérant de la société Playpack. «On a donc vu s'envoler une grosse partie de notre clientèle dans l'événementiel ou dans les agences de communication».

Facile à monter par des adolescents

Ultraléger et solide, le baby foot Kartoni pourrait cependant rebondir chez vous, non loin de votre sapin, d'ici quelques semaines. Avec des joueurs qui pourraient ressembler aux membres de votre famille, par exemple, car il est possible de personnaliser les figurines des joueurs. Et pour ceux qui veulent s'hydrater pendant un match disputé aux sons de vos musiques préférées, Kartoni possède également un porte-gobelet intégré et un support haut-parleur pour votre smartphone.

«Si nos futurs utilisateurs l'utilisent sobrement, il tiendra longtemps», nous a assuré Grégory Monaco qui travaille avec quatre personnes sur ce projet. «De jeunes adolescents entourés d'un adulte peuvent le monter facilement et on a également prévu d'y intégrer une petite balle en bois pour diminuer les tensions sur les barres et pour moins fragiliser le carton. Nous disposons d'un stock suffisant et nous sommes en mesure de répondre aux commandes en moins d'une semaine». Une idée de cadeau originale à souffler dans l'oreille de saint Nicolas et du père Noël?

It takes less than an hour to put a Kartoni together and all the elements are assembled simply by folding: no glue or... Publiée par Playpack sur Lundi 10 août 2020

(Frédéric Lambert / L'essentiel )