Chani libéré après 10 ans de prison en Algérie

Après dix ans de prison, Medjdoub Chani, citoyen algérien et luxembourgeois, peut revenir au Grand-Duché. Le conseiller financier avait été condamné pour corruption et blanchiment d'argent en Algérie en 2009. Chani avait rejeté toutes les accusations, qui portaient sur la construction d'une autoroute.

En 2015, il avait entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Ses amis et sa famille ont fait campagne pour lui pendant toute son incarcération et ont évoqué sa situation, à plusieurs reprises, au Luxembourg. Une association appelée «Soutien à Chani» avait été créée au Grand-Duché, pour montrer la solidarité avec l'Algéro-Luxembourgeois et souligner les «nombreuses irrégularités», selon les défenseurs de Chani, de l'enquête.

Medjdoub Chani, qui vivait au Luxembourg depuis 1988 et est marié à une Luxembourgeoise, aurait été arrêté par des agents des services de renseignements algériens et torturé pendant trois semaines, avant le début de l'enquête officielle, selon l'association.

(sw/L'essentiel)