«Pas d'anticorps pour 80% des asymptomatiques»

«L'essentiel»: J'ai été guéri du Covid, puis-je me passer des gestes barrières?

Dr Trung Nguyen: Non. Près de 80% des testés positifs qui n'ont pas eu de symptômes, ou très peu, ne présentent pas ou plus d'anticorps. Ils peuvent se réinfecter et infecter d'autres personnes s'ils ne respectent pas les gestes barrières.

Et quand ils en ont?

Ils peuvent très bien voir leurs anticorps disparaître au bout de six semaines. Seuls les patients qui ont développé une forme grave de la maladie ont des anticorps résistants et encore pas tous, 20% ne sont pas protégés. Au vu des connaissances actuelles, on espère que les patients avec des anticorps résistants resteront protégés au moins deux ans.

Concernant le vaccin?

Il protège des symptômes à 95% une fois que vous avez eu les deux doses. Et il faut dix à quinze jours pour voir les effets de la première dose, qui elle vous protège à 80%. En revanche, on ne sait pas jusqu'à quel point vous pouvez continuer à transmettre le virus quand vous êtes vacciné.

Quand verra-t-on les effets de la vaccination?

Une fois que les plus vulnérables et les soignants auront été vaccinés, il faudra environ deux mois pour voir une baisse significative des hospitalisations et de la mortalité. En revanche, ces personnes sortant peu, ce ne sont pas elles qui font circuler le virus.

Que faut-il pour faire baisser cette circulation?

Dès que 50% de la population sera vaccinée, on en verra les premiers signes. Pour un effet conséquent, il faudra atteindre les 70% de couverture vaccinale.

Quand retrouvera-t-on un semblant de vie normale?

Si le public participe à la vaccination et continue à bien respecter les gestes barrières, on devrait pouvoir vraiment flexibiliser les mesures cet été. D'autant que le virus aime le froid, il circule beaucoup moins quand il fait chaud.

(Recueilli par Séverine Goffin/L'essentiel)