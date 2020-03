«Miselerland» devient «Visit Moselle»

Malgré le temps maussade de ce mardi, à Flaxweiler on s'est efforcé de faire briller la région d'un nouvel éclat. L'Office régional du tourisme (ORT) - région Moselle luxembourgeoise a, en présence du ministre du Tourisme Lex Delles (DP), présenté la nouvelle marque et le nouveau design qui remplacera désormais «Miselerland». Son nom: «Visit Moselle». Son but est de promouvoir l'ensemble de la région Moselle luxembourgeoise auprès des touristes.

Selon le président de l'ORT, Gilles Estgen, ce type de design est bien plus qu'«un simple logo. Derrière se cache tout un concept censé renforcer le profil de la marque régionale», afin de la préparer au changement numérique. Le ministre Lux Delles a salué le fait que la nouvelle marque couvre un large périmètre. «Il ne sert à rien que chaque village de Moselle ait sa propre marque. Nous devons simplifier la tâche aux touristes du mieux possible», a t-il ajouté. Le caractère plus international du nom de la marque devrait également grandement y contribuer.

«#mengmusel»

Selon l'agence de design Duktor Creative, le changement numérique a également joué un rôle décisif. La nouvelle marque «Visit Moselle» est conçue pour s'adapter très naturellement à toutes les plateformes, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone, de Facebook ou d'Instagram. Le look plus moderne et plus souple vise, lui aussi, un public plus large que celui actuellement constitué par des personnes de «40 ans et plus», selon l'ORT.

Tout cela doit également se faire à l'aide de «stories», très importantes aux yeux du ministre. Le nouveau design peut s'appliquer dans différents contextes et offre également aux utilisateurs la possibilité de l'utiliser de manière interactive. Grâce à l'intégration de petites animations Giphy, il sera notamment possible d'embellir les stories WhatsApp des touristes. «Une manière de faire de nos touristes des influenceurs», selon l'agence. Pour ce faire, un nouveau hashtag intitulé #mengmusel a été créé. L'avenir nous dira si la jeune génération a su se laisser séduire par ce nouveau concept. La nouvelle image de marque sera visible pour la première fois lors des journées-découvertes des régions touristiques du Grand-Duché «Explore Luxembourg», qui auront lieu les 10 et 11 avril, sur la place d'Armes dans la capitale.

