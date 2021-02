«La crise sanitaire a hélas retardé certains projets»

Un peu plus de trois ans après son entrée en fonction à la mairie d'Esch-sur-Alzette, aux côtés de Déi Gréng et du DP, Georges Mischo (CSV) fait le point sur quelques dossiers.

La crise vous oblige-t-elle à revoir certains projets?

Georges Mischo, bourgmestre d'Esch-sur-Alzette: Certains ont effectivement dû être reportés, car nous disposons de 22 millions d’euros en moins, du fait de la baisse du fonds de dotation de l’État et de la baisse de l’impôt commercial. Par exemple, des travaux pour ajouter un wellness à la piscine et des maisons du projet Baamhaiser ont été reportés. L’ouverture de l’école Wobrecken devrait se faire à la rentrée 2023, et non 2022. Heureusement, les deux tiers des projets prévus dans le programme de coalition ont déjà été réalisés à mi-mandat.

Des impôts ou des emprunts sont-ils prévus ?

Nous avons prévu un emprunt pouvant aller jusqu’à 24 millions d’euros. L’argent sera débloqué en fonction de la réalisation des différents projets. Vu les taux actuels, ce n’est pas grave d’emprunter. Si la commune ne le fait pas maintenant, elle ne le fera jamais!

Où en sont les projets liés à Esch 2022?

Ces investissements ne peuvent être reportés. Il y a la résidence Bridderhaus, l’ancien cinéma Ariston ou l’Espace Lavandier (Konschthaal). Une partie des manifestations ne pourront pas se faire si la situation persiste. Je pense aux cavalcades et feux d’artifice. Ce ne serait ni raisonnable, ni réaliste. Les équipes travaillent sur un plan B, mais l’événement Esch 2022 ne sera pas reporté, car cela coûterait au moins cinq millions d’euros, en plus des 10 déjà engagés par la Ville et des 40 par l’État.

Le dernier PAG a été marqué par une polémique sur l’habitat… Nous avons autorisé 50 colocations, pour environ 250 personnes. J’ai toujours prôné des colocations sûres et salubres. Je rappelle qu’il y a eu huit incendies en 2018, lors de ma première année en tant que bourgmestre. Cela aurait pu être dramatique si l’habitat n’avait pas été géré de manière rigoureuse. Je défends le bail unique pour les habitants d’une colocation, avec au maximum deux personnes par chambre et deux voies de fuite. Je veux éviter le développement des chambres meublées, qui ne font pas partie de ma conception du vivre-ensemble et qui contribuent à augmenter les loyers déjà élevés.

L’opposition LSAP a beaucoup critiqué votre conception.

Ils veulent toujours plus de colocations, davantage d’habitants, mais en diminuant la densité. C’est contradictoire!

Que faites-vous pour améliorer la sécurité dans votre commune?

Avec 36 000 habitants, il se passe nécessairement des choses à Esch, ce n’est pas pire qu’ailleurs. Chaque ville a ses dealers, ses bagarres, etc. Nous travaillons bien avec la police. Nous avons eu des réunions avec le procureur et la police dans le cadre du comité de prévention. Nous allons avoir une douzaine de policiers en plus.

(Propos recueillis par Joseph Gaulier/L'essentiel)