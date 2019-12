Solskjær aurait caché de l'argent au Luxembourg

«Une fortune invisible». Ole Gunnar Solskjær, l'entraîneur de Manchester United, n'a pas déclaré au fisc norvégien entre 6 et 8 millions de livres sterling (entre 7 et 9,4 millions d'euros), qu'il a confiés au moins jusqu'à 2016 à Lux Nordic Wealth Management, une société norvégienne de gestion de patrimoine basée à Luxembourg, indique josimarfootball, un site Internet norvégien spécialisé dans le football. Après vérifications, Lux Nordic Wealth Management est domiciliée dans la Grand-Rue, à Luxembourg, et est répertoriée par la Commission de surveillance du secteur financier.

Josimarfootball précise qu'Ole Gunnar Solskjær n'a déclaré aux autorités fiscales norvégiennes que 22 millions de couronnes norvégiennes, soit environ 1,8 million de livres sterling. L'ancien joueur de Manchester United aurait pourtant gagné près de 30 millions de livres au cours de sa carrière.

Lux Nordic Wealth Management gérait l'argent via un compte à la Banque internationale à Luxembourg (BIL), précise josimarfootball. Le site Internet a contacté Jan Petter Thomassen, l'un des fondateurs de Lux Nordic Wealth Management, pour lui demander ce que faisait cette société de gestion de patrimoine et pourquoi Ole Gunnar Sloksjaer, mais aussi d'autres footballeurs norvégiens, investissaient leur argent dans l'entreprise. «Non. Je ne peux pas. Nous n'avons aucun commentaire», leur a-t-il répondu.

(ol/L'essentiel)