Le taux d'absentéisme a explosé en mars

C'était prévisible et les chiffres communiqués ce vendredi par l'Inspection générale de la sécurité sociale viennent le confirmer. L'épidémie de coronavirus a eu des conséquences majeures sur le taux d'absentéisme des salariés au Luxembourg. Les premières tendances pour 2020, depuis le début de la crise sanitaire, montrent en effet une forte progression du nombre de jours d’absence au travail pour cause de maladie (52% en mars et 35% en avril).

Cette tendance se retrouve dans l’évolution mensuelle du taux d’absentéisme des salariés, qui a atteint un pic de 6,3% en mars 2020 pour redescendre à 5,4% en avril puis à 3,9% en mai, affichant ainsi un niveau comparable de celui constaté en 2019. Dans le détail, entre mars 2019 et mars 2020, le taux d’absentéisme des salariés est passé de 4,2% à 6,3%, soit une progression de +48%.

Des taux variables selon la profession exercée

Hormis cette forte hausse qui était attendue, le bilan pour l'année 2019 se caractérise par une certaine stabilité. Le taux d’absentéisme s’est établi à 3,94% en 2019 contre 3,88% l’année précédente, soit une hausse d'1,6%. La part des salariés absents s’est élevée à 55,2% (55,7% en 2018) et les salariés qui ont été absents ont connu en moyenne 2,72 épisodes d’absence (2,69 en 2018), d’une durée moyenne de 7,98 jours chacun (7,97 en 2018).

L'analyse par secteur d'activité montre cette année encore une forte hétérogénéité, qui s’explique par les conditions de travail ainsi que par la structure de la main-d’œuvre. Le taux d’absentéisme 2019 se situe entre 2,29% (Information et communication) et 5,15% (Santé humaine et action sociale). La part des salariés malades au moins une fois en 2019 varie de 42,2% (Activités de services administratifs et de soutien) à 70,7% (Santé humaine et action sociale).

Le coût direct de l'absentéisme en hausse

Le nombre moyen d’épisodes de maladie, lui, est compris entre 2,31 (Hébergement et restauration) et 3,43 (salariés de droit privé du secteur Administration publique, enseignement[1]). La durée moyenne des absences se situe entre 4,76 jours (Activités financières et d’assurance) et 12,19 jours (Hébergement et restauration).

Enfin, le coût direct de l’absentéisme, qui se compose du montant de la continuation de la rémunération en cas de maladie à la charge des employeurs (13 premières semaines) ainsi que de la somme des indemnités pécuniaires versées par la Caisse nationale de santé (CNS), passe, entre 2018 et 2019, de 709,3 millions d'euros à 775,4 millions d'euros (+9,3%).

(pp/L'essentiel)