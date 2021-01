Elle surprend un cambrioleur dans son sous-​​sol

Il était aux alentours de 23h, vendredi, quand une habitante de la rue Valérie Strecker-Streffen à Bettembourg s’est retrouvée nez-à-nez avec un inconnu dans son sous-sol. Celui-ci l’a immédiatement frappée à la tête avant de prendre la fuite par le garage. La victime a immédiatement alerté la police et a été soignée à l’hôpital.

Un peu plus tôt dans la soirée, vers 18h50, une résidente de la rue Kehlen à Meispelt a entendu l’alarme de la maison de ses voisins s’enclencher. Elle est allée vérifier et a constaté que la maison avait été cambriolée. Les cambrioleurs étaient montés par le balcon et avaient brisé une fenêtre avec une pierre pour rentrer dans l’habitation. Plusieurs objets ont été volés.

Dans la journée de vendredi, c’est une autre maison qui a été visitée route de Remich à Moutfort. Un inconnu a forcé une fenêtre à l’arrière de l'habitation et a dérobé divers objets.

(L'essentiel)