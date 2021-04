Provisoire et gratuit, voici le P+R Cloche d’Or

On ne va pas vous le cacher, c’est probablement un des parkings les plus difficiles à trouver à Luxembourg-Ville. Et force est de constater qu’il n’est pas encore visible sur Google Maps. Son côté «provisoire» ne devrait pas lui permettre de rester dans les annales, mais pour le moment, la gratuité du nouveau P+R Cloche d’Or devrait néanmoins séduire les plus téméraires. Situé aux abords du Stade de Luxembourg, route d’Esch, et ouvert au public depuis ce mercredi 21 avril, «ce parking temporaire répond à un besoin en matière d’emplacements à la Cloche d’Or», a indiqué la Ville de Luxembourg, «en attendant la finalisation du P+R définitif».

«Les travaux du parking définitif viennent seulement de commencer», rappelle Patrick Goldschmidt, échevin de la Mobilité, «et il ne sera terminé que fin 2022. Pour la ville, c’était pourtant essentiel, le jour où le stade sera inauguré, qu’il y ait une possibilité de parking. C’était une demande de l’UEFA et d’autres organismes. Nous avons donc un P+R provisoire de 600 places, dont le coût est estimé à 2,3 millions d’euros, avec des places réservées pour la mobilité réduite. Il sera gratuit durant 24 heures et par la suite, il en coûtera 10 euros par journée entamée. Au niveau des bus, il sera également desservi par les lignes 5 et 22. Pour travailler, pour faire les courses, dans le quartier de Gasperich, ou pour rejoindre le centre-ville, ce P+R sera donc très utile».

«De plus en plus d’habitants viennent s’installer dans ce nouveau quartier», reconnaît Patrick Goldschmidt, «et il y a également beaucoup d’employés. Nous avons donc une pression énorme sur les parkings. Malgré tous les efforts que nous entreprenons au niveau de la mobilité douce, il faut reconnaître que celles et ceux qui viennent travailler ici à partir de la Grande Région, n’ont pas forcément la possibilité d’avoir une alternative à la voiture. Nous devons aussi penser à ces personnes-là, mais ce ne sera qu’un parking provisoire de 600 places, alors que le parking définitif comptera 2000 places. Celui-là sera prêt dans 20 mois».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )