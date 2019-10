Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Festival La diversité dans les assiettes aux Rotondes

Gourmands et curieux vont pouvoir se régaler ce week-end lors du street food festival Eat-it, aux Rotondes à Luxembourg. Quelque vingt food-trucks et stands vont concocter des mets de choix. Pour la neuvième édition du «Eat it», les organisateurs ont misé sur la diversité des plats proposées. «Il y aura des classiques comme des pizzas et falafels, indique Tom Karrier, chargé événementiel aux Rotondes. Mais des spécialités locales seront aussi suggérées. Nos visiteurs véganes et végétariens auront également le choix, pas que des frites». Au-delà des plats salés, les visiteurs goûteront aussi toute une variété de desserts.

Marché La culture africaine à l'honneur

La créativité et l’entreprenariat africain-antillais sera mis en avant ce week-end, lors de la quatrième édition du Lux African Market au centre culturel Tramschapp, à Luxembourg. Quelque 40 exposants vont proposer leurs créations vestimentaires aux mille couleurs, accessoires orignaux et des cosmétiques. Ateliers de danse et de musique, spectacles de percussion et un défilé de mode sont à apprécier. Une restauration est également prévue.

Festival Les artistes en herbe vont se tester à Schifflange

Ce week-end, les esprits créatifs se donneront rendez-vous à Schifflange, lors du festival Ferriminera. Les jeunes artistes en herbe de 8 à 26 ans vont pouvoir tester leurs talents de graffeurs ou encore de DJ. Ce dimanche, des séances des narrations pour les enfants et des quizz pour grands et petits sont au programme.

Salon Un paradis pour l'enfant à Luxexpo The Box

C’est un immense paradis de l’enfant qui va ouvrir ses portes à Luxexpo the Box, ce samedi et ce dimanche, à l’occasion du salon Top Kids et Top Baby. Une surface de 2 500 m² comprenant des jeux indoor, des châteaux gonflables et une panoplie d’animations, fera le bonheur des enfants de 0 à 16 ans. L’occasion est propice pour découvrir également les nouveaux jouets en vogue, de quoi donner des idées pour des cadeaux de Noël.

Concert Du folk envoûtant aux Rotondes

Shannon Wright, qui se produit ce vendredi soir aux Rotondes à Luxembourg, n'a pas son pareil au sein de la scène indie-rock. Un chant poignant et un piano envoûtant confèrent à sa musique un style unique. Depuis le début des années 2000, la chanteuse et musicienne américaine a sorti une douzaine d'albums studio, dont le récent et magnifique «Providence», et composé plusieurs musiques de film.

«The Caustic Light» de Shanon Wright:

Halloween Une soirée latino à Cessange

Une fête d'Halloween à la sauce latino aura lieu ce samedi, dès 20h30, au centre culturel de Cessange. L'orchestre colombien La Xvlusiva proposera un concert de salsa et le groupe dominicain La Vaina Latina un concert de bachata. En outre, DJ Freddy fera chauffer la piste avec du reggaeton et de la musique latine.

Exposition La dynamique du mouvement à Luxembourg

Après dix ans passés aux Beaux-Arts de Paris, Geneviève Reille-Taillefert se spécialise dans l'art monumental à travers la fresque, et la représentation du mouvement. Cette artiste luxembourgeoise présente son travail ce week-end à l'espace culturel Am Gronn, à Luxembourg. L'exposition est complétée par deux ateliers, avec une performance de danse et de peinture.

Fête Halloween pour les petits à Ehlerange

Halloween arrive avant l’heure pour les petits, impatients de plonger dans leurs costumes. Ils pourront s’adonner à une panoplie de jeux et animations au thème de la fête des morts, ce dimanche, à partir de 14h, au Kulturshapp à Ehlerange.

Métiers Des démonstrations d'artisans à Mondorf

Ce week-end, les métiers de l’artisanat de la Grande Région seront à l’honneur au Casino 2000. Une centaine d’artisans s’adonneront aussi à des démonstrations telle que la restauration de mobilier ou encore la calligraphie.

Commerce Vide dressing au théâtre de Luxembourg

Ce dimanche, le Théâtre national du Luxembourg va exceptionnellement se transformer en vide-dressing géant, entre 11h et 17h. Vêtements, accessoires et autres articles en seconde main seront proposés.

(L'essentiel)