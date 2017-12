Des produits infantiles ont été retirés de la vente

Les produits infantiles Picot et Milumel (voir encadré) ont été retirés de la vente dans les pharmacies au Luxembourg en raison d’une suspicion de présence de Salmonelles. Les produits ont été retirés de la vente par le distributeur mais les informations fournies ne permettent pas d’exclure que des produits aient été vendus au consommateur final, souligne le ministère de la Santé.



Produit de la gamme PICOT :



MAGICMIX PICOT PDR EPAISSIS 300G

PICOT ACTION COLIQUE 1AGE 900G

PICOT CEREAL CACAO 6M 400G

PICOT CEREAL MULTICER 4M 200G

PICOT CEREAL NAT DIAST 4M 200G

PICOT CEREAL VANILLE 6M 400G

PICOT RIZ 1AGE 800G

PICOT RIZ 2AGE 800G



Produit de la gamme MILUMEL :



MILUMEL-2 LAIT PDR 900G

D’autre part le groupe Lactalis a procédé par mesure de précaution à un retrait de tous leurs produits de marque Picot (poudres et céréales infantiles), Milumel (poudres et céréales infantiles) et Tarabnis (mélange d’acides aminés en poudre destinés au traitement de pathologies) dont les références sont listées sur le site de Lactalis suite à une contamination diffuse en Salmonelles sur ces produits.

Les symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants

Lactalis a mis en ligne toutes les informations sur les lots concernés par le rappel et les produits de substitution sur le lien : http://www.lactalis.fr/information-consommateur/

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants. Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux consommateurs de ne plus utiliser les produits mentionnés.

(L'essentiel)