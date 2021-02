Quand Barack félicitait Xavier et Gauthier

La vidéo a été publiée, le mercredi 10 février 2021, sur Youtube, par Inspiring More Sustainability (IMS) Luxembourg. Dans cette séquence enregistrée par l'ONG qui se présente comme le réseau leader des entreprises luxembourgeoises engagées en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), on y découvre un Xavier Bettel touchant quand il évoque l'inclusion des personnes LGBTI dans le monde professionnel.

«J'ai 47 ans et je suis Premier ministre depuis sept ans», rappelle-t-il d'emblée face à la caméra. «Concernant son orientation (sexuelle), le plus gros challenge, c'est de s'accepter soi-même. Le savoir, c'est une chose, l'accepter, c'est une autre chose. Cela a été le moment le plus dur avec des questions et des interrogations, des doutes, des craintes, mais c'est humain...»

Après avoir notamment rappelé comment il a fait son «coming out», Xavier Bettel a également indiqué qu'il avait reçu beaucoup de courriers du monde entier lorsqu'il s'est marié avec son époux, Gauthier Destenay, le 15 mai 2015 à Luxembourg. «Et cela, je ne l'ai jamais dit, mais Barack Obama (44e président des États-Unis de 2009 à 2017) m'a envoyé une lettre fantastique. Et il me dit: "pour vous, c'est peut-être un petit pas, mais tu fais vraiment bouger les choses", alors que pour moi, c'était simplement vivre sa vie...»

(fl/L'essentiel )