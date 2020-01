Le changement au LSAP? «Une opportunité»

«L'essentiel»: Vous avez la lourde tâche de succéder à Alex Bodry à la tête du groupe parlementaire. Quel sera votre style? Georges Engel: Alex Bodry est une bête politique qui a façonné la politique nationale et son parti et c'est donc difficile de lui succéder. Je veux que le groupe parlementaire fonctionne comme une équipe dont les membres ont des qualités et un rôle à jouer. Nous avons besoin de compétences dans des domaines variés.

Le conseil général du LSAP doit entériner aujourd'hui le remaniement du gouvernement suite au départ d'Étienne Schneider. Le parti perd donc des membres importants d'un coup. Je suis confiant que ces changements se passeront bien. Le changement ne me fait pas peur et je crois qu'il est important de changer. En ce sens, c'est une opportunité. Et les gens qui quittent la politiques ont aussi dû se lancer et acquérir des compétences.

Franz Fayot devient ministre et doit donc céder la présidence du parti. Pour l'instant, seule Francine Closener s'est déclarée pour reprendre les rênes du LSAP. Il faut d'abord attendre pour savoir si d'autres candidats vont se déclarer. Ensuite, il faut un congrès pour élire le nouveau président. Mais personnellement, je pense que Francine Closener est une bonne candidate pour le poste.

Allez-vous rester bourgmestre de Sanem? Je me donne encore un peu de temps pour réfléchir. Mais je suis à la tête de la commune depuis quinze ans. C'est beaucoup! Je ne vous en dis pas plus.

(Recueuilli par Maurice Magar)