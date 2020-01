Il descendra le Rhin en kayak avec sa poule

Photographe professionnel à Koerich, Olivier Dessy, 44 ans, s'est fixé un objectif hors du commun: descendre le Rhin en kayak depuis Coire jusqu'à Rotterdam. Un périple de 1 300 km à travers six pays (Suisse, Liechtenstein, Autriche, France, Allemagne, Pays-Bas) le tout en compagnie de sa poule baptisée «Loreleï». Alors qu'il rejoindra les Grisons en train le 5 avril, le Belge, domicilié à Halanzy, dans la commune frontalière d'Aubange, est d'ores et déjà prêt à partir à l'aventure «en totale autonomie».

«Loreleï, six mois, et moi, nous nous sommes bien préparés sur la Sûre, la Moselle et le Rhin depuis une bonne année», nous a confié Olivier. «Nous partirons en avril, car c'est un mois moins chargé au niveau professionnel. Ma poule m'accompagnera tout au long d'un voyage qui devrait durer 20 jours et me coûter près de 3 000 euros. Loreleï est née en couveuse chez nous et elle est bien apprivoisée. Elle est en mesure de nager et je la garderais en sécurité, à l'abri des prédateurs, dans sa cage, lorsque nous établirons notre bivouac pour passer la nuit le long du fleuve».

Un défi logistique et matériel

«Mon idée de base, c'était de réaliser une expérience en solitaire», reconnaît Olivier. «D'admirer les paysages avec un transport lent, un kayak gonflable en gros caoutchouc, et de photographier les endroits qui m'inspirent. Et puis, je me suis dit que cela donnerait une dimension supplémentaire à mes images d'y intégrer ma poule. Elle nage très bien et je suis étonné de son équilibre sur le kayak».

Avec une quarantaine d'écluses sur son passage, Olivier s'attend également à un sacré défi au niveau de la logistique et du matériel. «Je perdrais plus ou moins trois heures aux écluses où je ne pourrais pas passer avec mon kayak que je devrais alors porter, à pied, à l'aide de roulettes», précise-t-il. «Mon objectif n'est pas d'aller le plus vite possible, mais le débit du Rhin me permettra tout de même de naviguer à une vitesse de 10 km/heure». Olivier et Loreleï nous l'ont promis. Durant leur périple, ils nous donneront de leurs nouvelles via les réseaux sociaux.

(fl/L'essentiel )