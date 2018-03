Le retour à l’emploi passe par des plantes sur le toit

Chaque matin à Bettembourg, Émile monte sur le toit de l’IFSB (Institut de formation sectoriel du bâtiment) pour vérifier ses plantes et ses substrats et traquer d’éventuelles fuites d’eau. La journée, il mène des expériences et le soir, il consulte de la littérature sur la culture hors-sol. Émile s’est formé sur le tas. Il est un salarié venu de l’ATP (association d’aide par le travail thérapeutique pour personnes psychotiques) aujourd’hui employé par Neobuild, pôle d’innovation technologique de la construction durable qui a conçu la serre sur le toit de l’IFSB.

En partenariat avec Neobuild, l’ATP veut créer une serre similaire à Kehlen qui devrait ouvrir en avril 2019. Pour ce projet baptisé Multilité, elle a décroché une subvention de l’Œuvre nationale de secours Grande Duchesse Charlotte. «La serre à Kehlen fera 100 m², soit le double de la surface à Bettembourg. Elle nous permettra de fournir un travail et une nouvelle activité à nos bénéficiaires, explique Jean-Paul Reuter, président de l’ATP. Et nous pourrons fournir des fruits et légumes frais et locaux aux clients de notre restaurant et aux travailleurs de la zone industrielle où nous sommes implantés».

La serre de Bettembourg au départ est un projet expérimental qui peut potentiellement être étendu à de nombreux immeubles. «L’idée était de récupérer la chaleur qui s’échappait par le toit et le C02 produit par les utilisateurs de l’IFSB pour faire pousser les plantes», explique Nicolas Zita, Innovation Development Engineer chez Neobuild.

(Séverine Goffin/L'essentiel)