«L'essentiel»: Comment allez-vous rendre l'économie plus durable? Franz Fayot, ministre de l'Économie: La durabilité et la justice sociale me tiennent à cœur. Les travaux ont commencé avec le processus Rifkin qu'il faut développer. Il s'agit de savoir quelle est l'économie de demain. La protection de l'environnement et l'égalité sociale doivent en faire partie.

Un plan ciblé d'ici à 2023



À côté des dossiers qui sont en cours, la première priorité du ministre de l'Économie, Franz Fayot, est de mettre en place «un plan de travail pour concrétiser une économie plus durable d'ici la fin de la période de législature». Pour le natif de la capitale, 47 ans, «il faut trouver les partenaires, savoir intégrer la recherche et l'innovation et avoir des entrevues avec les entreprises et les acteurs du terrain pour connaître leurs attentes». Il l'assure, «le gouvernement a reconnu l'importance du sujet».

Comment allez-vous gérer les dossiers Fage et Google? Fage est en cours. Il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au projet initial en ce qui concerne les critères environnementaux. Pour Google, il faut un plan d'aménagement particulier avant que le dossier ne soit examiné par l'Environnement. Essayerait-on aujourd'hui d'attirer une entreprise comme Fage? La question est justifiée. À l'avenir, il faut un cadre pour cibler les industries que nous voulons.

Vous avez été décrit comme critique envers le capitalisme. Comme allez-vous imposer vos convictions? Cette critique tient à la notion de la durabilité qui est ancrée dans le programme de coalition. L'économie du profit à court terme et sans égards pour l'environnement est finie. Les entreprises en sont conscientes. Elles doivent avoir un projet intégrant l'écologie et le bien-être des salariés. Cette idée fait son chemin.

Quelle sera votre approche du secteur spatial? Au-delà des ressources spatiales, il y a des aspects liés à l'observation de la Terre qui peuvent servir pour l'agriculture ou la protection de l'environnement. L'espace doit être au service du bien commun.

En 2018, vous disiez que le ministère de l'Économie donnait une image libérale au LSAP. Allez-vous réussir à inverser cette tendance? Je l'espère. Je pense que ce n'est pas une fatalité. Je ne veux pas renier mes convictions ancrées à gauche. Je pense que l'on peut faire une politique économique sociale.

(Recueuilli par Maurice Magar/ L'essentiel)