Près de 400 motards roulaient bien trop vite

La police a mené une campagne de sécurité routière dédiée aux motards, du 1er avril au 15 septembre dernier. Et, en l'espace de cinq mois et demi, les agents ont eu du travail: ils ont dû sanctionner presque 1 000 infractions, selon un bilan transmis vendredi matin, soit pas loin de six par jour en moyenne. La campagne portait notamment sur le bon équipement, l'état technique des deux-roues ou encore les documents de bord.

Mais la principale raison pour laquelle les policiers ont dû sortir le carnet de contravention, c'est la vitesse excessive. en effet, 340 avertissements taxés et 30 procès-verbaux ont été adressés à des motards qui roulaient trop vite. Cinq permis de conduire ont été retirés pour un délit de grande vitesse, sept pour un taux d'alcoolémie trop élevé et trois pour usage de drogue. En outre, 60 motards ont eu des avertissements taxés pour une conduite dangereuse, comme un dépassement imprudent ou à un endroit où il était interdit de dépasser.

Par ailleurs, 104 motocyclistes n'étaient pas en possession de tous les documents indispensables. Et 220 contraventions ont été dressées pour non-conformité de l'équipement de la moto, que ce soit à cause du système d'échappement, des pneus ou de l'éclairage. 56 motards n'avaient pas de gilet de sécurité et 47 avaient un casque non conforme.

(L'essentiel)