«Ici, les canards sont toujours gratuits»

«Contrairement aux fêtes foraines, vous pouvez pêcher autant de canards que vous voulez, ils sont toujours gratuits», apprécie Marie, de Hesperange, la maman d'Aurèle, 6 ans, qui a rempli un panier entier de volatiles en plastique. Comme Marie et Aurèle, près de 10 000 visiteurs se sont à nouveau pressés à Luxexpo The Box ce week-end pour le salon Top Kids et Top Baby. Les halls se sont mués en aire de jeux de plus de 2 000 m2.

Les enfants ont pris d'assaut des toboggans, des châteaux et un bateau pirate gonflables. Ils ont joué aux échecs avec des pièces plus grandes qu'eux, mangé des bonbons… Le salon proposait également des boutiques de livres et de jeux éducatifs. «La sélection est de très belle qualité avec des produits au goût du jour», estime Marie, qui repartira certainement avec des achats.

Sabrina, de Luxembourg, est un peu déçue de ne pas retrouver certains exposants de l'année précédente, «mais mes filles s'amusent bien, note-t-elle. Kiara, mon aînée de 9 ans qui a l'habitude de rouler au skate park de la Pétrusse, est impatiente de voir Viki Gomez». Le champion de BMX était présent pour faire une démo devant les enfants. «Pour un temps pluvieux comme ce dimanche, le salon est idéal», sourit Pia, d'Echternach, venue avec d'autres mamans

(Séverine Goffin/L'essentiel)