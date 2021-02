Relais pour la Vie: les inscriptions sont lancées

Ce jeudi 4 février est la Journée mondiale contre le cancer. La meilleure manière de soutenir celles et ceux qui se battent pour faire avancer la recherche, c'est de soutenir la Fondation cancer Luxembourg en participant à l'édition 2021 du Relais pour la Vie.

Organisée chaque année à La Coque, cette grande manifestation n'a pas pu avoir lieu en 2020 dans sa configuration habituelle et elle sera encore différente cette année. «Comme on ne peut pas se rencontrer en présentiel avec les 15 000 personnes qui participent en moyenne à cet événement, on a décidé de faire ce Relais en format virtuel», explique Claudia Gaebel.

680 090 euros récoltés en 2019

La responsable du Relais pour la Vie détaille les modalités de participation: «Les équipes vont s'inscrire via notre site Internet relaispourlavie.lu et les membres des équipes vont se relayer en marchant, en courant ou en pédalant à l'endroit de leur choix en respectant les consignes sanitaires. Le week-end des 27 et 28 mars, les équipes devront donc se relayer pour faire un total de 24 heures de solidarité envers les patients atteints de cancer».

En 2019, le Relais pour la Vie avait permis de récolter 680 090 euros dans la dernière version organisée à La Coque. L'an dernier, un montant de 341 993 euros a été atteint alors que l'événement n'a pu se tenir comme le veut la tradition: «Vu que ce Relais pour la Vie 2021 se fera de manière virtuelle, on n'est plus limités en termes de nombre d'équipes. On espère donc que la mobilisation sera au rendez-vous». Rappelons que vous pouvez vous inscrire pour rejoindre l'équipe de L'essentiel!

(Jean-François Servais/L'essentiel)