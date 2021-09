lls volent sa carte bancaire et font plusieurs retraits

Trois individus sans scrupules ont sévi ce samedi matin, rue de Luxembourg à Bascharage. Vers 10h20, une femme qui était en train de retirer de l'argent à un distributeur automatique a été victime d'un vol manifestement bien préparé. Alors qu'elle se trouvait devant la machine, trois hommes sont entrés dans le vestibule de la banque sans se faire remarquer.

Après le retrait des billets et alors que la carte bancaire n'avait pas encore été restituée à sa propriétaire, un des trois hommes a abordé la femme. Pendant qu'il faisait diversion, un de ses complices s'est emparé de la carte bancaire au distributeur. Ce n'est que plus tard que la victime a découvert que plusieurs retraits d'argent avaient été effectués et a informé la police. Une plainte a été reçue et une enquête ouverte.

La police a fourni une description des trois hommes. L'un est de forte corpulence, vêtu d'un short foncé, d'un polo de couleur claire et de baskets. Le deuxième est de corpulence normale, porte un jean et une casquette sombre avec un grand logo. Le dernier est de corpulence normale, porte une casquette noire avec un logo NY et une veste noire.

(L'essentiel)