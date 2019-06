Le cannabis, drogue numéro un au Luxembourg

La saisie record en 2017 de plus de 140 tonnes de cocaïne en Europe s'accompagne de l'arrivée sur ce marché de plus en plus concurrentiel de nouveaux acteurs, selon un rapport dévoilé jeudi. Le nombre de saisies (104 000) et leurs volumes «ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés» dans l'Union européenne, constate l'étude annuelle de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

Au Luxembourg, le cannabis reste la drogue la plus consommée, selon le rapport. Au total, 9,8% des 15-34 ans en auraient consommé en 2017. Dans le détail, 14,3% des hommes et 6,6% des femmes auraient testé cette drogue. En deuxième position vient la cocaïne (0,6%), puis le MDMA et les amphétamines (0,1%). Les infractions liées aux drogues ont légèrement diminué, passant de 2 624 à 2 525 entre 2016 et 2017.

Avec le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la France, le Luxembourg fait partie des pays où les usagers de drogues peuvent consommer dans des structures dédiées. Parmi les personnes ayant suivi un traitement en 2017 au Grand-Duché, 58% étaient dépendant à l'héroïne, 22% à la cocaïne et 16% au cannabis. Huit personnes sont décédées d'une overdose en 2017.

Marché concurrentiel

L'offre de cocaïne (3,9 millions de consommateurs annuels) en Europe «n'a jamais été aussi importante», estime le rapport, dont les travaux sont fondés sur des données collectées en 2017. Son prix de vente au détail est resté stable, entre 55 et 82 euros le gramme. Cette poudre blanche, produite à partir des feuilles de coca, principalement en Colombie, en Bolivie et au Pérou, voyage de plus en plus par la mer avec des escales régulières dans les Caraïbes, au Maghreb et en l'Afrique de l'ouest. C'est en Belgique (45 tonnes) et en Espagne (41 tonnes) que les saisies ont été les plus importantes en 2017.

Selon l'OEDT, ces chiffres s'inscrivent dans le contexte «d'un marché des drogues concurrentiel» en Europe, où quelque 96 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans «ont déjà expérimenté une drogue illicite au cours de leur vie», en majorité du cannabis avec 24,7 millions de consommateurs au cours de l'année écoulée. Le trafic de rue est de plus en plus supplanté par les sites de vente du darknet, où les transactions se font via des monnaies virtuelles comme le bitcoin.

(fj/L'essentiel avec AFP)