Vers un «rebond significatif» de la pandémie?

Les premiers signes d'une nouvelle aggravation de la situation au Luxembourg? La Task Force Covid-19 constate dans son rapport hebdomadaire publié vendredi que le nombre de cas quotidiens sur la dernière semaine de juin a plus que triplé par rapport à la semaine précédente, passant de 15 cas par jour à 48. Un «défi majeur» que la Task Force Covid-19 lie avec les «interactions sociales» qui pourraient avoir causé de nouveaux foyers d'infections. Le nombre de cas actifs a aussi considérablement augmenté, passant de 213 à 351 d'une semaine sur l'autre.

Avec en plus un variant Delta de plus en plus présent et désormais majoritaire dans le pays, les experts voient «un potentiel de rebond épidémique significatif». Des «événements super-propagateurs» pourraient même «déclencher une nouvelle vague», comme ce que connaissent actuellement la Grande-Bretagne et Israël, par exemple. La Task Force recommande donc «des efforts soutenus en matière de distanciation sociale, de mesures d'hygiène et de traçage des contacts». Efforts «essentiels pour stabiliser à nouveau la situation» et éviter que les hôpitaux soient une nouvelle fois saturés. Il faudra les mener «jusqu'à ce que l'immunité collective soit atteinte par la vaccination».

Entre 160 et 360 cas par jour à l'automne?

Jusqu'à présent, 560 608 doses de vaccin ont été administrées au Luxembourg, selon les derniers chiffres publiés vendredi soir, et 216 876 personnes bénéficient d'une couverture vaccinale complète. Outre le vaccin, dont la vitesse de distribution dans le pays dépend des capacités de production et de livraison des fabricants, il faudra surveiller les variants et leur transmissibilité, avertit la Task Force.

Celle-ci établit différents scénarios pour les mois à venir, selon différents facteurs. Le plus pessimiste conduit à 360 cas par jour d'ici septembre, encore loin, pour le moment, des 500 à 800 cas quotidiens de l'automne et du début d'hiver 2020. L'hypothèse optimiste, elle, conduirait à un rebond nettement moins grave, avec autour de 160 cas quotidiens à la rentrée.

Des hypothèses qui viennent confirmer ce que l'infectiologue Gérard Schockmel confiait à L'essentiel vendredi. Il recommandait de suivre la situation étroitement, sans céder à la panique. Selon lui, une quatrième vague pourrait être nettement moins dramatique que les précédentes. «La situation est bien plus confortable qu'il y a un an où personne n'était vacciné», nous disait le Dr Schokmel. «Maintenant les personnes vulnérables, les plus à risque, sont quasiment toutes vaccinées. On aura des recrudescences, des clusters, mais on n'a pas besoin de s’affoler outre mesure».

(jw/L'essentiel)