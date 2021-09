Changer de numéro de GSM, un choix devenu très rare

«Bonjour à tous, voici mon nouveau numéro». Ce message envoyé la plupart du temps de manière groupée n'avait rien d'exceptionnel dans les années 2000. Depuis, la technologie a évolué, et «très rares» sont les clients d'opérateurs mobiles au Luxembourg qui demandent à changer de numéro de fixe ou de mobile, explique à L'essentiel POST Luxembourg.

«Le mécanisme de la portabilité des numéros, établi par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), permet aux abonnés de garder leur numéro de téléphone en cas de changement d’opérateur. Au Luxembourg, ce service est obligatoirement disponible depuis le 1er juillet 2000 pour le réseau fixe et depuis le 1er février 2005 pour le réseau mobile», rappelle l'opérateur.

«Impensable pour eux de changer ce numéro»

Un véritable confort, car le GSM est désormais «au centre de notre vie et, avec lui, notre numéro de téléphone. Aussi, pour des raisons pratiques et afin de ne pas avoir à prévenir l’ensemble de son répertoire, il est beaucoup plus simple, en cas de changement d’opérateur, de garder son numéro de téléphone», note Tango.

Une procédure « rapide, gratuite et simple», explique Orange Luxembourg, qui n'observe que très peu de situations lors desquelles un client choisit de résilier en laissant son numéro de téléphone. «Il peut s'agir d'un départ à l'étranger par exemple». Entre 2019 et 2020, Orange a constaté une baisse de 70% des demandes de changement de numéro. «S’agissant de l’année 2020, celle-ci étant tellement particulière, il était certainement encore plus important pour les clients de le conserver pour rester en contact avec leurs proches».

D'autres velléités symbolisent l'attachement au numéro de GSM. Ainsi, la possibilité de se créer un numéro sur-mesure existe. «Certains ont pu choisir leur date de naissance ou leur chiffre préféré et il est aujourd’hui impensable pour eux de changer ce numéro», conclut l'opérateur.

(th/L'essentiel)