Incendie, vol... La nuit a été agitée à Schifflange

La nuit de dimanche à lundi a été particulièrement agitée à Schifflange, selon les informations communiquées par la police grand-ducale. Il était environ 4h50 lorsqu'une camionnette en feu a été signalée sur un parking situé près du stade, rue Denis Netgen. Les pompiers se sont rendus sur place et ont rapidement réussi à maîtriser les flammes.

De son côté, la police a notamment constaté que deux autres véhicules avaient été recouverts de graffitis et qu'une vitre de l'un d'eux avait été brisée. De plus, la radio et un extincteur dans une autre camionnette non verrouillée ont été dérobés. Une chasse à l'homme a immédiatement été lancée par plusieurs patrouilles de police pour retrouver le ou les suspects, mais elle s'est avérée infructueuse.

Le parquet, qui a été informé de l'incident, a chargé le service de mesure et d'identification d'ouvrir une enquête. Les témoins éventuels peuvent contacter la police d'Esch-sur-Alzette par téléphone (+352) 244 501000 ou par e-mail (police.esch@police.etat.lu).

(pp/L'essentiel)