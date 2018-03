Les résidentes deviennent maman à 30,5 ans

Les Françaises et les Suédoises affichaient en 2016 le meilleur taux de fécondité au sein de l'Union européenne, selon des chiffres publiés mercredi par l'Office européen des statistiques Eurostat. Avec 1,92 enfant par femme, les Françaises continuent année après année d'être en tête du classement. Elles sont suivies par les Suédoises (1,85), les Irlandaises (1,81), les Danoises et les Britanniques (1,79 chacun).

Dans l'Union européenne, le taux de fécondité moyen s'est élevé en 2016 à 1,60 enfant par femme, selon Eurostat. Le Luxembourg se situe sous cette moyenne, avec 1,4 enfant par femme. Un taux stable par rapport à 2015 mais l'indice de fécondité, qui baisse depuis 2001, n'est pas très rassurant. Les pays du sud de l'Europe enregistrent les taux les plus faibles, Portugal d'abord (1,36), suivi de Chypre et Malte (1,37 chacun) et de la Grèce (1,38).

4,8% avaient plus de 40 ans

En 2016, l'âge moyen des femmes qui accouchaient de leur premier enfant au Luxembourg était 30,5 ans. Un âge qui ne cesse de monter: 30,2 ans en 2015 contre 30 ans en 2014. Et même 4,8% des femmes concernées avaient plus de 40 ans. En moyenne dans l'UE, les femmes qui ont donné naissance à leur premier enfant en 2016 étaient âgées de 29 ans. C'est en Bulgarie (26 ans) et en Roumanie (26,4) qu'elles ont été les plus jeunes et en Italie (31 ans) les plus âgées.

Dans toute l'UE, environ 5% des naissances de premiers enfants sont survenues chez des femmes de moins de 20 ans, contre 2,2% au Luxembourg. Le Grand-Duché avait compté un total de 6 050 naissances en 2016.

(nc/L'essentiel/afp)