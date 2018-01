La vigilance est de rigueur sur le marché immobilier

Le nombre d'agences immobilières au Luxembourg explose. Le Statec en dénombrait 1 087 en 2017, soit 56 % de plus qu'il y a dix ans. Or, pour beaucoup de ces agents, l'immobilier ne constitue qu'une «activité accessoire». Face à cela, il devient de plus en plus difficile pour les consommateurs de séparer le bon grain de l’ivraie.

Un guide pour éviter les pièges



Chaque année, l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) reçoit près de 5 000 requêtes. Dans 50 % des cas, les litiges ou demandes de conseils concernent le secteur immobilier et locatif. Afin de mieux accompagner le consommateur dans la réalisation de son projet immobilier, l’ULC vient de publier un guide pratique de mise en garde dans le cadre de l’acquisition ou de la construction d’un bien immobilier. La brochure à 5 euros est disponible au siège de l'ASBL.



Il est donc dans l’intérêt de tous les acheteurs de se renseigner au maximum sur le constructeur ou l’agent immobilier (voir encadré). La Chambre immobilière du Grand-Duché de Luxembourg (CIGDL), une association représentant 180 entreprises du secteur, cherche à enrayer le développement sauvage du marché. «Tous les ans, on assiste à la création d’une centaine d’entreprises. En parallèle, autant mettent la clé sous la porte», précise le président de l'organisme, Jean-Paul Scheuren. D’où la volonté d’introduire, depuis 2010, un code de déontologie et une charte de qualité, rendus obligatoires pour tous les membres de la CIGDL.

Toutefois, cela ne signifie pas que les non-membres de la CIGDL ne font pas un travail sérieux. En cas de litige entre un consommateur et une agence, il est possible de saisir la commission de discipline de la CIGDL, qui traite de dix à vingt cas par an et qui peut, le cas échéant, prononcer des sanctions. Enfin, si de nombreux litiges peuvent être réglés à l’amiable, certaines personnes n’ont parfois plus que la voie du tribunal pour faire valoir leurs droits



(Jörg Tschürtz/L'essentiel)