Asselborn appelle le SPD à s'unir avec la CDU

Dans les colonnes du Welt ce mardi, Jean Asselborn a appelé le SPD à participer à une grande coalition avec la CDU. «Le SPD pourrait montrer qu’on peut faire bouger les choses pour les gens les plus modestes et qu’il est possible de parvenir à davantage de justice sociale». Et d’ajouter: «Il n’y aura pas de frein aux CDD, pas de logements à des prix abordables, pas de politique de santé plus équitable sans le SPD».

Au-delà de ça, Asselborn espère également que cela enverra un signal en dehors de l’Allemagne: «Si le SPD siège au gouvernement du plus grand pays de l’UE, cela donnera aussi un coup de fouet aux partis sociaux-démocrates européens». Selon le Luxembourgeois, «il serait plus facile d’imposer une politique plus sociale à la table des négociations à Bruxelles».

(L'essentiel/AFP)