Que s’est-​​il passé avec le site Impfen.Lu ?

Mercredi en fin de journée, vous avez été très nombreux à nous indiquer que le site Internet Impfen.Lu était surchargé. Pour les résidents luxembourgeois, c’était donc compliqué de s’inscrire sur une liste d’attente pour la vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin Vaxzevria. «On s’attendait à une charge très grande», reconnaît Nico Majerus, directeur adjoint au Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE). «Mais pas à une aussi grande charge, car toutes les personnes concernées ont cliqué dans la minute pour s’inscrire. C’est vraiment ça qui a fait souffrir notre serveur. On était préparés, car on avait des équipes de plus de 20 personnes en place pour voir l’évolution et la charge du site Internet. On a essayé de s’adapter en augmentant rapidement la capacité de traitement. On a réussi en partie, car vers 21h30-22h, de plus en plus de requêtes sont quand même passées. L’afflux était vraiment énorme».

De quoi surprendre les équipes du CTIE? «On avait calculé que les gens auraient une grande volonté de s’inscrire», poursuit Nico Majerus, «mais on s’attendait à ce que ce soit étalé sur un laps de temps un peu plus grand. On sait faire de la charge sur nos infrastructures, on sait traiter beaucoup de choses quand elles sont étalées sur une journée. Là, tout était concentré sur une minute. C’est vraiment ça qui a posé des problèmes». Et Nico Majerus de nous donner quelques détails supplémentaires. «Le problème a été relativement vite réglé», concède-t-il. «C’était un cas très particulier, où tout le monde a adopté la même démarche. Tout le monde a voulu l’entreprendre le plus rapidement possible. Pour le reste, pour les prises de rendez-vous ou le dépistage, on n’a pas été confrontés à ce type de problème. On peut tenir la charge, mais sur une durée un peu plus étalée».

Et de comparer cette situation avec une réservation de tickets pour un festival de musique ou une Coupe du monde de football. «C’est un peu la même chose et ces sites-là aussi tombent parfois en panne», rappelle Nico Majerus. «Alors que là, on parle de sites internationaux qui s’attendent aussi à cela. Et ils ne savent pas toujours répondre à 100% à la demande. En parallèle, mercredi, au Luxembourg, on a eu plus de 25 000 connexions (simultanées). Normalement, on n’est même pas à 1000 connexions. C’était vraiment quelque chose d’exceptionnel. Jusqu’à minuit, 12 500 inscriptions ont pu être enregistrées». (Ce jeudi 22 avril à 18h, 21 700 personnes ont réussi à s'inscrire).

Que peut-on dire à celles et ceux qui n’ont pas réussi et qui vont peut-être retenter leur chance dans les prochains jours? «C’est important, car pour certaines personnes, l’inscription a fonctionné "à moitié"», indique Nico Majerus. «Ils sont arrivés jusqu’à la fin de la procédure, ils ont transmis la démarche et aujourd’hui, lorsqu’ils essaient, on leur dit que leur matricule est faux ou que leur inscription est déjà effective. Ces gens-là sont sur la liste. Ils n’ont pas reçu d’e-mails de confirmation, mais ils ont été inscrits au moment où ils ont effectué leur démarche d'inscription. Si certaines personnes ont des doutes, elles peuvent réessayer de s'inscrire pour voir si leur numéro est encore valable. Les personnes qui ont reçu un e-mail de confirmation n'ont pas besoin de faire ce test…»

(Frédéric Lambert / L’essentiel )