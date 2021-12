Amnesty International veut éviter tout incident

Sur les réseaux sociaux, quelques activistes opposés aux mesures sanitaires ont annoncé leur intention de se joindre, dès vendredi, à la marche aux flambeaux organisée par Amnesty international Luxembourg dans la capitale. Avant d’autres rassemblements prévus samedi et dimanche.

Sollicitée par L'essentiel, l’organisation a pris position sur leur présence, quelques jours après les débordements en marge de la manifestation samedi dernier. En fixant ses règles.

«En tant qu'organisation de défense des droits humains, nous défendons le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique», souligne son directeur Olivier Pirot. «Il nous parait donc légitime que les mesures Covid-19 puissent être critiquées publiquement y compris lors de rassemblements dans les rues».

«Notre position est claire»

Toutefois, l’organisation relève que «partout où ce droit s’exerce, il y a une très forte hétérogénéité des discours et certains participants soutiennent des discours et des idéologies qui stigmatisent, excluent et sont en complète contradiction avec les droits humains».

«La position d'Amnesty International sur les mesures Covid-19 est claire», poursuit Olivier Pirot : «Les gouvernements ont l’obligation de prendre des mesures efficaces pour protéger, combattre et endiguer les pandémies afin de garantir à tous le droit à la santé».

«Des mesures d’endiguement sont parfois nécessaires et peuvent provisoirement restreindre certaines libertés. Plusieurs instruments internationaux permettent ces restrictions temporaires pour autant qu’elles aient une base légale, qu’elles poursuivent un but légitime, qu’elles soient nécessaires et qu’elles soient proportionnées».

Une expression pacifique

L’organisation rappelle qu’elle entend, lors de sa marche aux flambeaux, «mettre en lumière les personnes et groupes pour lesquels nous nous mobilisons dans le cadre de la campagne «Write for Rights».

«Nous préparerons les messages et pancartes qui seront utilisés et qui servent notre objectif de soutien aux cas graves de violations des droits humains des personnes et groupes que nous soutenons dans le cadre de la campagne «Write for Rights». Nous souhaitons que ce message ne soit pas brouillé».

Olivier Pirot assure que l’organisation veillera «aux conditions de sécurité (…) ce qui implique le port du masque et la distanciation physique, mais également une expression pacifique (…) Nous prendrons nos responsabilités en regard des développements dans les jours à venir», conclut-il.

(L'essentiel/ Nicolas Martin)