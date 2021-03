Ourida, femme de ménage «fière» et sans peur

«Un travail, c'est un travail, moi je ne compare pas les métiers entre eux». Être femme de ménage, Ourida l'a choisi, il y a quatre ans, quand elle a signé son premier contrat au Luxembourg dans ce secteur d'activité. Avant cela, cette Française a été éducatrice auprès d'enfants, vendeuse... «Femme de ménage, j'en suis fière, confie-t-elle à L'essentiel. Et c'est ce qui me permet de gagner ma vie à la fin du mois». Un métier de service, en première ligne depuis un an et le début de la crise sanitaire.

Passer derrière les gens pour nettoyer, c'est forcément aujourd'hui «un peu compliqué». Mais Ourida a affronté le contexte avec philosophie. «Je n'ai jamais eu peur. Au départ oui, il y avait un peu de stress parce qu'on ne savait pas grand-chose sur ce virus, mais on s'est adaptées, on a respecté les protocoles, les gestes barrières...». Le métier qu'elle exerce depuis quatre ans auprès de particuliers et de bureaux a fatalement évolué en 2020. Au prix d'une «petite formation», la désinfection des points de contact est devenue systématique. «Mais j'arrive à gérer mon temps de travail», explique la maman de trois enfants, des proches sur lesquels forcément le contexte a aussi eu des répercussions.

«Je disais aux enfants "ne me touchez pas"»

«Au départ je rentrais à la maison, je disais aux enfants "ne me touchez pas". J'enlevais mes affaires, je les lavais directement, je prenais ma douche... on a discuté, je leur ai expliqué, c'est sûr qu'on n'a plus la vie d'autrefois...», confie Ourida. Les femmes de ménage en première ligne, avec une pointe de reconnaissance plus importante ces derniers mois, ça la touche. «Beaucoup se sont rendu compte que nous étions essentielles à la société. Vous avez besoin de nous», glisse-t-elle dans un sourire. Son métier, elle l'aime aussi pour la dimension humaine. Pour deux clientes de 92 et 84 ans, particulièrement fragiles en cette période de crise, Ourida fait les courses, s'assoit pour papoter. «L'autre jour l'une d'elles m'a appelée parce qu'elle avait fait une chute». Femme de charge plutôt que de ménage.

Femme de charges, même. «C'est sûr qu'il y a du stress, de faire la route, les allers et retours tous les jours, de faire son travail, de gérer ensuite les enfants, la maison... ce n'est pas évident. Le fait de ne pas être parti en vacances aussi, ça joue beaucoup psychologiquement». Mais durant notre entretien, Ourida affiche un sourire permanent. «Et je ne lis pas trop les médias, j'ai débranché», se permet-elle de glisser, comme pour se préserver.

Quand on lui demande ce qu'il faudrait améliorer dans son quotidien professionnel, elle pense au salaire «éventuellement, c'est ce qui revient toujours», mais se dit satisfaite de ses conditions de travail. Un quotidien qu'elle a choisi donc, et avec lequel elle compose dans sa vie de femme, malgré tout.

