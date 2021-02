La région de la Moselle a les pieds dans l'eau

Et maintenant les crues... Sur l'esplanade qui longe la Moselle à Remich, la gare routière a les pieds dans l'eau. La rue de la Moselle a disparu sous le cours brunâtre de la rivière tumultueuse. Plusieurs parkings ont été évacués, des rues barrées. De l'autre côté de la place, des restaurants vident déjà l'eau de leurs caves.

Une agence immobilière, encore épargnée, s'est barricadée avec des sacs de sable, tandis que la Brasserie Um Schëff se prépare. Les chaises et le matériel sont sur les tables. «On est en train de tout surélever, au cas où», confie Maurice, le responsable, qui surveille les mises à jour sur inondations.lu.

«On annonce 5,50 m d'ici lundi soir. À 5,60 m, l'eau rentre», dit-il, inquiet. Entre samedi soir et dimanche midi, le niveau a grimpé de 4,80 m à 5,10 m. «On a cela tous les deux ou trois ans, on fera avec. Mais cette année, avec tout le reste, on n'avait pas besoin de ça», poursuit le restaurateur, dont la brasserie fermée vivote grâce à la vente à emporter.

En 2018, il avait eu 30 cm d'eau à l'intérieur. Il avait fallu trois jours pour nettoyer. «On attend et on espère». Sur le pont et aux abords, de nombreux promeneurs constatent les dégâts. Romina et une amie se prennent en photo avec des oies qui nagent en pleine ville.

«Cela vient surtout de la neige des Vosges, assurent Odile et Nico, de Remich. Et cela va encore monter. Je ne sais pas si les sacs de sable vont suffire». En bottes, Lynn, 7 ans, patauge. Son père, Pascal, a une pensée pour les restaurants: «Une catastrophe». À Wasserbillig, des axes étaient inondés et certaines maisons inaccessibles. Le niveau devrait encore monter jusqu'à mardi midi, puis cela devrait se calmer, mais des pluies restent annoncées.

(Nicolas Martin / L'essentiel )