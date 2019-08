Le producteur Nick Rollinger est décédé

Quelques semaines après la décès de Pol Cruchten, le cinéma luxembourgeois est à nouveau en deuil avec la mort de Nick Rollinger. Le producteur est décédé cette semaine à l'âge de 57 ans.

Le Premier ministre, Xavier Bettel, a adressé ses condoléances à sa famille dans un message retraçant son parcours: «Nick Rollinger était un homme audacieux et plein de punch. Pionnier de l’innovation audiovisuelle et de la réalité virtuelle au Luxembourg, il s’était lancé dans le développement de plusieurs projets de ce type en s'associant à de jeunes talents qu'il avait à cœur de faire évoluer».

Évoluant dans la finance jusqu'en 2009, il s'était reconverti dans la production audiovisuelle notamment. D'autres figures du cinéma luxembourgeois ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux.

R.I.P. Nick Rollinger, dear partner and friend! pic.twitter.com/HKJA2aRwfS

RIP Nick Rollinger, you will be greatly missed! — feeling sad