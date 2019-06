Le traitement des données va être étudié

Mercredi matin, à la demande du parti déi Lénk, les ministres de la Justice, Félix Braz et de la Sécurité intérieure, François Bausch, sont passés sous le feu des questions au sein d'une commission conjointe Sécurité intérieure-Justice pour évoquer l'existence de ces fameux fichiers bis, dénoncés par Valentin Fürst, un jeune juriste luxembourgeois.

«Je suis sidéré que des milliers de fichiers de Luxembourgeois soient stockés par la police et consultés par au moins 2 000 agents et transférés aux autorités judiciaires sans qu'il y ait eu condamnation, instruction... On a appris aussi qu'il existait un fichier bis au niveau du parquet. C'est d'ailleurs celui-ci qui est au centre de cette affaire. Tout cela est contraire à la loi sur la protection des données d'août 2018. Les pratiques n'ont pas changé», s'est insurgé le vice-président CSV de la commission de la justice, Gilles Roth.

«Transparence»

De son côté, le député déi Lénk, Marc Baum, a loué l'attitude de François Bausch, «conscient des problèmes liés à la protection des données et qui joue la transparence», tandis que le ministère de la Justice et le parquet font «la sourde oreille». «Il n'y a pas de casiers bis, ni de fichiers secrets. La base légale est respectée. On peut s'interroger en revanche sur l'application», a dit Félix Braz.

François Bausch, soucieux d'apaiser les esprits, a précisé que l'Inspection générale de la police et la Commission nationale de protection des données allaient mener une étude sur le traitement des données, leur fondement légal, la durée de conservation...

(Gaël Padiou/L'essentiel)