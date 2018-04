Retour à la normale sur le rail au Luxembourg

«Le trafic habituel reprendra après les deux semaines de congés de Pâques», informe Alessandra Nonnweiler, chargée du service communication aux CFL, concernant la réouverture de trois tronçons, fermés depuis le 31 mars. Des barrages concernaient la ligne 50, entre Luxembourg et Arlon, le tronçon entre Ettelbruck et Diekirch (ligne 10) et celui entre Bettembourg et Esch-sur-Alzette (ligne 60).

Pour ce dernier, des aménagements d'envergure ont été faits en vue de la suppression des trois passages à niveau à hauteur et aux environs de la gare de Schifflange.«Le 2 avril, un passage souterrain, préfabriqué en béton, pesant 1 370 tonnes, a été installé pour relier la rue de la Libération à la rue Drusenheim», dit Thierry Di Palma, chef de projet aux CFL. «De nouveaux caténaires ont été dressés et les premières fondations d'un mur anti-bruit sont installées».

«Les trains habituels circuleront à nouveau entre Bettembourg et Esch-sur-Alzette, dès 4 h, lundi matin. Hors heures de pointe et week-ends, entre 8 h 30 et 16 h, la voie vers la capitale sera fermée à hauteur de Schifflange, ce qui fait que la circulation se fera partiellement sur une voie», souligne Thierry Di Palma.

(Pierre François/L'essentiel)