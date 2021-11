Vers «une offre très large» de troisième dose du vaccin

Face à la remontée des niveaux d’infection au Covid-19, le gouvernement va proposer une mesure forte. Lors de leur allocution de vendredi après-midi, Xavier Bettel (DP), Premier ministre, et Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, vont proposer «une offre très large de troisième dose du vaccin contre le Covid-19», d’après une source au sein de la majorité. Elle concernerait les personnes ayant reçu leur seconde dose, depuis un certain temps, probablement six mois.

Jeudi, le ministère de la Santé a indiqué que les éligibles au rappel recevront une invitation par courrier, au plus tard une semaine après un délai de six mois, en cas de vaccination initiale avec AstraZeneca, Moderna ou Pfizer, ou d’un mois pour Janssen. L’injection serait possible en centre de vaccination ou chez son médecin.

L’injection d’une troisième dose (ou dose booster) resterait sur la base du volontariat et devrait pas conditionner la validation du pass sanitaire. Une grande partie de la population serait concernée, «mais pas les très jeunes». Il n’est pour le moment pas question de vacciner les enfants âgés de moins de 12 ans. La mesure «sera en conformité avec les avis des experts» de différentes institutions luxembourgeoises. La piste de la motion votée mardi à la Chambre à une très large majorité (58 voix sur 60) devrait donc être suivie.

D’autres recommandations sont attendues vendredi, avec pour enjeu de freiner la hausse du nombre de contaminations et d’hospitalisations. Elles pourraient notamment concerner le port du masque. Si ces dernières restent «à un niveau supportable», selon notre source, «il faut à tout prix éviter une aggravation de la situation et nous ne pouvons pas faire comme si nous n’atteignons pas des niveaux records d’infection». La loi Covid en vigueur, depuis le 18 octobre, ne devrait cependant pas être modifiée avant son échéance, le 18 décembre.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)