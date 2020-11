Qui est le Luxembourgeois blessé à Vienne?

«Tout ce que l'on peut confirmer c'est que le jeune homme est toujours hospitalisé et en voie de rétablissement. Il reçoit les meilleurs soins dans le plus grand hôpital de Vienne. Mais dans cette attaque terroriste, toutes les blessures ont été sérieuses», indiquait mercredi l'ambassade du Portugal à Vienne.

Au lendemain de l'attentat revendiqué par Daesh qui a fait quatre morts et une quinzaine de blessés le 2 novembre dans la capitale autrichienne, le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères avait annoncé qu'un étudiant luxembourgeois avait été blessé par balles à l'épaule gauche sur la Ruprechtsplatz, au centre-ville. La presse portugaise, pays dont le jeune de 25 ans a aussi la nationalité, a révélé qu'il s'agit d'Alex Macedo, précisant qu'il aurait été «touché par trois balles» à la terrasse d'un café.

«Tous ceux qui le connaissent ici ont été inquiets et choqués»

Opéré d'urgence, le jeune homme né au Luxembourg a, selon nos informations, grandi et est allé à l'école à Larochette. Puis, il a été inscrit jusqu'en 2015 en division artistique au Lycée technique des arts et métiers de Luxembourg. «Il a toujours vécu à Larochette et est parti en Autriche pour ses études», raconte un ancien camarade de classe.

«Tous ceux qui le connaissent ici ont été inquiets et choqués». Le jeune Luxembourgeois suit depuis déjà plusieurs années un cursus de peinture et d'histoire de l'art à Vienne. Sa famille est, selon la presse locale, originaire de Galegos Santa Maria de Barcelos, à l’est de Braga. Ses parents qui ont émigré au Luxembourg retournent aussi régulièrement au Portugal.

(Nicolas Martin/L'essentiel)