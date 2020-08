Les braqueurs repartent bredouille de la boulangerie

Deux hommes armés et cagoulés sont entrés, ce mardi matin vers 5h30, dans une boulangerie de la rue du Pont à Echternach, dans l'Est du Luxembourg. Un troisième complice attendait à l'extérieur. Ils ont menacé l'employé avec leur arme et lui ont réclamé le contenu de la caisse.

Mais comme l'employé ne parvenait pas à ouvrir la caisse enregistreuse, les deux individus se sont enfuis les mains vides et à pied, dans une direction inconnue. La police a lancé un appel à témoins pour retrouver les deux jeunes âgés autour de 18 ans, vêtus de couleurs sombres et parlant allemand avec un accent luxembourgeois. Aucune information sur le troisième complice n'a été trouvée. Les éventuelles informationss peuvent être transmises à la police en appelant le 113 ou par mail à spj.rgb@police.etat.lu.

(L'essentiel)