Virée d'une banque, elle rebondit dans le toilettage

«Quand j'ai débuté ma carrière à la Citibank, à Luxembourg, il y a 25 ans, à aucun moment, je n'aurais imaginé me reconvertir dans le toilettage pour chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie, jamais!». Et pourtant, elle l'a fait! Licenciée par cette banque américaine en avril 2015, Nadia Genin travaille désormais dans deux salons de toilettage. Le premier s'appelle Moein Mupp, dans le quartier de Merl, à Luxembourg-Ville, et c'est là où elle a pu se former, avant d'ouvrir son propre salon, Aupanana, en tant qu'indépendante complémentaire, à Chantemelle, dans la commune d'Etalle, en Belgique. Mesures sanitaires liées au Covid-19 obligent, elle n'est pour le moment autorisée qu'à travailler au Grand-Duché.

«Un deuxième confinement sur une même année, ce serait compliqué pour ma patronne au Luxembourg», reconnaît Nadia Genin. «Et pour ma part, c'est assez étrange de pouvoir exercer mon métier au Grand-Duché et plus du tout en Belgique. On peut trouver ça injuste, mais rien ne semble interdire aux animaux de compagnie de franchir la frontière pour se faire toiletter. Car pour moi, soigner son chien ou son chat au toilettage, ce n'est pas que de l'esthétique, cela reste essentiel. Le soin aux animaux, ce n'est pas que le vétérinaire. Après le premier confinement, on a retrouvé des animaux avec de très longues griffes ou de gros nœuds. On ne s'improvise pas toiletteur...».

«Les chiens nous regardent bizarrement avec le masque»

Car après une longue carrière au sein de la place financière, débutée à la Citibank en février 1988, Nadia Genin s'est dirigée vers le toilettage complètement par hasard. «J'ai toujours adoré les animaux», souligne-t-elle, «et un jour, sur ma tablette est apparue une publicité "comment devenir toiletteur en six mois?" et c'était le déclic, car je ne voulais plus retourner en banque et j'avais vraiment envie de faire autre chose. Je me suis donc inscrite dans une école à Paris, où j'ai suivi des cours par correspondance avant de trouver un stage à Luxembourg. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, mais cinq ans, je peux dire que je suis toiletteuse. Être assise face à un ordi et se retrouver debout face à un chien, ce n'était pas forcément évident...».

Et c'est d'ailleurs son ancien patron à la Citibank qui lui a trouvé son stage pratique du côté de Merl. «Sa femme sortait du salon et je me suis présentée chez Moein Mupp. L'anglais et le français étaient exigés et j'ai signé mon CDI en avril 2016. C'était très dur de quitter mes anciennes collègues à la banque, car on était très très proches, mais je sentais mon tour arriver et je me devais de rebondir. Et la belle aventure continue pour Nadia, au niveau du toilettage, «même si pour le moment, certains chiens nous regardent bizarrement avec le masque...», conclut-elle, en souriant et dans la bonne humeur.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )